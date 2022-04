J'ai une usine de construction métallique et mécanique de précision et un four pour traitement de surface (peinture époxy)



j'ai une grande expérience avec les sociétés de câblage de voiture comme Leoni , DRÄXLMAIR Group et



Coroplast.



Travail professionnel étude et exécution



je cherche un marché sur le plan international ou un partenaire ou un associé pour l’extension de projet actif