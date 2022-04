Mustapha MAZGHI

Je suis un manager qui a bâtit son expérience dans des secteur varié comme la restauration rapide et la grande distribution (spécialisée et générale) et qui s'est spécialisé dans le domaine du transport et de la logistique notamment grâce des formation.J'ai aussi appris à diversifié mes qualités d'analyses et de gestion des flux,notamment en devenant analyste logistique,puis mes qualités de manager et de gestionnaire transport en effectuant un stage en tant que responsable d'exploitation dans une société d’affrètement.



Mes compétences :

Logistique

Management

Transport

Transport et logistique

Gestion de projet

Management opérationnel

Lean management

Relation fournisseurs