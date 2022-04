Mustapha MEDJBER

NSS senior ingénieur

- 15 années d’expériences en Télécommunications.

- Maitrise de la radiocommunication HF, VHF, UHF.

- Maitrise de la partie Core network (NSS) du réseau 2G et 3G.

- Maitrise de la plupart des protocoles et interfaces 2G et 3G.

- Maitrise des MSC de HUAWEI et ALCATEL LUCENT.



Mes compétences :

Excellent reporting

Traitement d'image et traitement de la parole, cod

Réseaux informatiques ICND1&ICND2

Divers compétences: Communication

Gestion du temps

Reconnaissance de personne par la voix et empreint

Programmation C++, Delphi, Assembleur, Matlab, VHD

Bureautique (Windows, office,…), Internet, mainten

Informatique :

Bonne vision sur l’architecture et l’interconnexio

Maitrise des KPI : Subscribers in VLR, traffic, Ha

Travaille avec plusieurs équipes : BSS, OSS, SDH,

Ayant des relations de travail avec la plupart ope

Familiariser avec : DDF, ODF, ADM, BSC, RNC, BTS.

Maitrise des MSC Huawei : Msoftx3000, UMG8900, M20

Maitrise des MSC ALCATEL : SSP : 1000 E10 , RCP :

Familiariser avec les des recommandations de l’ITU

Maitrise du protocole SS7.

Maitrise de la partie NSS (core network).

Télécommunications:

Maitrise de la radio communication HF, VHF, UHF.