Monsieur Mustapha Mellal, ing. a obtenu en 1993 un baccalauréat en génie civil (équivalence MICC). Il a à son actif une expérience professionnelle de 19 ans dans le domaine du génie civil. Au départ, il a agi en qualité de superviseur et surveillant des travaux dans son pays d'origine. Dès son arrivée au Québec, il a préparé son intégration à l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). Depuis 2009, il a agi en qualité de surveillant des travaux dans le domaine de contrôle qualitatif des matériaux (béton de ciment, enrobés bitumineux, sols et granulats) sur plusieurs chantiers de construction en l’occurrence pour les projets municipaux, pour le Ministère des Transports du Québec (MTQ) et pour les projets de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels. Actuellement il agit comme ingénieur chargé de projets, Matériaux.