Mustapha MELOUI

Lauréat de l’École Supérieure de Journalisme de Paris et de l’École des sciences de l’information-promotion 2010-, spécialiste en Gestion des services d’information et de documentation, je dispose des connaissances et aptitudes confirmées en Communication digitale, E-Réputation ,Gestion de projet , Veille informationnelle et en Intelligence économique.Je suis également titulaire d'un diplôme du cylce des études supérieures spécialisées en Management et Administration des affaires à l’École Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger.



Mes compétences :

Bibliothécaire

Documentaliste

Veille stratégique

GED

Intelligence économique

Documentation

Reputation Management

Social Media Management

Brand Management