Mustapha MOKHTARI

Excellent ingénieur chef de projet averti dans les domaines oil and gas upstream/downstream.

Cumul de réalisation de plusieurs projets réalisés dans l'activité Amont de Sonatrach.

Excellent inspecteur QA/QC dans le domaine des équipements mécaniques d'installations pétrochimiques(raffineries,unités de traitement de gaz ,production de GPL,condensats et autres dérivés,centrales électriques..).

Très bonne approche des coûts de réalisation des projets.

Directeur adjoint des Projets en association



Mes compétences :

Feed Engineering oil and gas

Engineering, Procurement and Construction