Mustapha MOSTAPHA

Profil



- Expérimenté en planification et préparation de projets, maintenance, et arrêts d’usine (shutdowns).

- Délivré des plannings de sept (7) projets d’arrêts de trains d'usine (Turnarouds) en oil and gas avec succès.

- Certifié et expérimenté dans les outils de planification : - Primavera P3 / P6 - MS Project - GMAO (MAXIMO) - Excel -EDMS - EMMS - SAP PM - SPI INTOOL. Roser Software Suite® for Shutdowns, Turnarounds, Outages & Maintenance.

- Bonne Connaissance des meilleures pratiques en ingénierie et projets multidisciplinaires en EPC.

- Fortement expérimenté en équipement statique et rotatif d’industrie pétrochimique, de pétrole et gaz et des raffinerie (érection d'usine, pré-commissioning, commissionnant et maintenance)



Compétences clés



- consistent dans l'atteinte des objectifs fixés en utilisant les meilleures pratiques.

- Capable d'apprendre et d'appliquer rapidement de nouveaux concepts, compétences et outils.

- Axé sur la sécurité et le travail d'équipe avec un bon sens d'initiative.

- Résolveur de problèmes et dévoués positivement au développement personnel et l'amélioration des compétences interpersonnelles.



Mes compétences :

Scheduling

Planning

EPC

maintenance

planification

Roser Systems Turnaround and Shutdown software pac

SAP-PM and AIM EDMS

Primavera p3/6

Gestion de projet

Maximo

Shutdown

Gestion de maintenance

Turnaround

Project