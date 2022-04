Fort d'une expérience probante en conseil appliqué autour des bonnes pratiques ITIL, Mustapha NAJAH sait mettre à contribution son expérience et savoir-faire au profit de structures et d'organisations très exigeantes et soucieuses de mettre en œuvre les processus les plus innovants en matière de gestion des services informatiques.



Mustapha NAJAH a pu acquérir des compétences clés à travers différents projets qui consistent à préparer, rédiger, tester et implémenter des processus relatifs à la Gestion des services informatiques, comme la Gestion des Incidents, la Gestion des Problèmes, la Gestion de la Configuration, etc.



En plus de sa capacité à adapter l'architecture de ces processus selon les besoins spécifiques du client, Mustapha sait mettre en place un système de paramétrage & évaluation des outils de ticketing via SCSM, HP Service Manager, en plus de la préparation de programmes en vue de former les équipes autour de l'utilisation de nouvelles solutions et versions et le support aux utilisateurs.





Mes compétences :

Wordpress

Web Design

Gestion de projet web

CMS open source

Développement web

ITIL Foundation V3

Conseil ITIL

SharePoint 2007/2010/2013