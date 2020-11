Mustapha SABA

Actuellement je suis un étudiant en deuxième année de master Réseaux de radiocommunications avec des mobiles à l'UVSQ, et je suis à la recherche d'un stage de fin d'études intégré dans ma formation pour une durée de 6 mois à partir du 15 Mars 2021.



Passionné par l'innovation, le développement et les nouvelles technologies, je suis toujours prêt à relever des nouveaux défis !



Mon goût prononcé pour les télécommunications et le management me permet de travailler et d'interagir effectivement avec les équipes internes, partenaires et clients.