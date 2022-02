Créative, à l'écoute et organisée, la communication interne en entreprise me passionne.

Informer, communiquer, accompagner, transformer, innover, challenger, piloter, coordonner, créer... autant de drivers qui me motivent au quotidien.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Stratégie de communication

Gestion budgétaire

Rédaction de contenus

Communication événementielle

Communication interne

Gestion de projets

Création de supports de communication

Réseaux d'entreprises