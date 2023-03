Jai 20 ans, je suis maman de deux enfants en bas âges, mon premier à 3 ans et mon deuxième à 18 mois.

Jai effectué plusieurs stages en écoles maternelles et en crèche.

Jaimerai travailler le temps de rentrer en contact dapprentissage cap petite enfance et ensuite faire une formation dauxiliaire de puériculture.