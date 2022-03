Mylène DESRUELLE (N'AUTRE MONDE)

N'autre Monde est une micro entreprise que j'ai créé où je suis accompagnatrice instants de vie



Je vous propose des prestations comme :



- Ouvertures de bal mariage

- Préparation voyages

- Love coaching

- Cérémonies de décès différentes

- Accompagnement congé parental

- Accompagnement gériatrique

- Accompagnement surprises en tout genre



Voici le secteur dans lequel je me déplace :



Vieux berquin , Merris , Pradelles , Borre , Strazeele , Hazebrouck , Bailleul , Meteren , Flêtre , Caestre , Saint-Jans-Cappel , Berthen , Boeschepe , Godewaersvelde , Eecke



Maman de trois enfants , je me lance dans une nouvelle aventure.

Depuis plusieurs années , j'avais à coeur d'apporter ma contribution aux personnes qui ont des besoins divers et qui ne savent pas comment les exprimer. D'essayer de faire quelque chose d'utile.

Après de nombreuses expériences personnelles et professionnelles où j'ai appris énormément et où j'ai également déjà pu mettre à profit ces expériences, j'aimerais mettre toutes ces compétences et ces acquis au service de toutes les personnes qui feront appel à moi et en apprendre encore énormément ...

En effet , se recentrer sur l'Humain et ses valeurs est essentiel pour moi aujourd'hui.

Je tiens à préciser bien évidemment qu'en cette période je porte un masque et pratique les mesures nécessaires de désinfection.

J'espère donc que vous aussi vous m'accompagnerez dans cette expérience , pour pouvoir pendant un instant partager toutes les valeurs humaines , un instant suspendu dans un autre monde au sein de notre monde...