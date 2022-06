Mylene FOWLER - FRANCHOT

- Plus de 10 ans d'expériences internationales dans les opérations, les finances, la technologie, l'industrie des télécommunications, avec de longues périodes vivant et travaillant en Afrique, Europe, Canada et États-Unis.

- MBA, Finance + Ingénieur Electricité, Télécom

- Bilingue Anglais

- Solides compétences en communication, influençant les membres du conseil et les intervenants externes (En répondant aux questions, expliquant les résultats et les prévisions, communicant sur la stratégie)

- Communications claires sur les données financières en les mettant en vie et en contexte pour leurs implications

- Très bon leadership (motivant et inspirant mes équipes pour leur fidélité et leur créativité)

- Forte détermination et focalisation sur les objectifs à atteindre, en particulier pendant les périodes difficiles

- Expérience confirmée dans la gestion du changement, réorganisation pour des synergies entre filiales

- Très bonne capacité d’analyse et de synthèse

- Organisée, rigoureuse et autonome (capacité à s’adapter et à prendre des initiatives)



Mes compétences :

Gestion Financière d'entreprise

Analyse Financière

Contrôle de Gestion