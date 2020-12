Mylène PINZETTA

CONSULTANTE RECRUTEMENT CDI - PROFILS HAUTES COMPETENCES - SECTEUR INGENIERIE (BUREAU D'ETUDES / INDUSTRIE / CONSTRUCTION)



Actuellement au sein de Approach People, je me positionne sur le recrutement de profils experts et cadres.

Par choix et par appétence pour le secteur, j'interviens prioritairement sur le secteur de l'INGENIERIE/PROFILS TECHNIQUES (avec une affinité particulière avec les bureaux d'études secteur construction).



Ainsi, que vous soyez candidats ou clients, n'hésitez pas à venir vers moi pour échanger afin que je puisse vous accompagner et tout mettre en œuvre pour vous satisfaire !



Approach People s'impose aujourd'hui comme le leader du recrutement en Europe et est specialisé sur les profils multilingues et hautes competences. De grandes multinationales font confiance à Approcah People depuis plus de 10 ans et nous permettent de proposer de très belles opportunités de postes et de carrières !



L'adéquation poste/profil/entreprise et la proactivité sont pour moi les clés de réussite de notre métier !



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Organisée et tenace

Motivée et combative

Facilité d'adaptation

Dynamique commerciale

Sens du relationnel