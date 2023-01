Myriam BOUCHER

La matière et les matériaux sont présents partout, et depuis toute petite j'aime les manipuler et en découvrir de nouveaux. Leurs diversités me fascinent ! Ils ont une utilisation très variée et leurs mises en formes est parfois complexe et précise, ce qui les rend vraiment captivants.

De nature curieuse, sérieuse mais également créative, mes centres d'intérêt sont variés et mon goût pour les challenges et le dépassement de soi est très présent.



Actuellement en formation BUT SGM (Sciece et Génie des matériaux). Cette formation consiste à étudier les matériaux de l'échelle atomique à l'échelle macroscopique en passant par leurs mises en oeuvre. La formation comprend des cours d'étude de polymères, de composites, de caractérisation, de métallurgie, de chimie, de physique, d'anglais, ...