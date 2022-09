Des formation à la carte :



Votre projet de formation est unique. Je vous apporte une solution sur "mesure".

Depuis 2012, j'anime des formations en langues et en communication des entreprises.

De nationalité française, mon cœur de métier a évolué tout naturellement au fil du temps vers le français et les écrits professionnels. Cela fait 10 ans que j'exerce avec passion et conviction ce métier fait de rencontres et de découvertes.

Vous avez des besoins ? Rencontrons-nous.



Myriam Hoesterey,

Consultante - formatrice en langues et communication.

Com'in Kom



Mes compétences :

Formation professionnelle

Communication écrite

Conseil en communication