Myriam JIROTKA

Voilà presque 2 ans que j'ai inauguré mon Cabinet d'Hypnose et de Thérapies énergétiques, dites alternatives, et je ne vous ai rien dit ! Alors, voilà, c'est chose faite.

Vous me connaissiez surtout comme Expert en Valeur Vénales, métier que j'ai exercé au sein du Crédit Immobilier de France jusqu'à sa fermeture pour les sites de Nancy et Dijon, l'occasion pour moi de me lancer un nouveau défi, celui de mettre en avant mes facultés d'aider l'humain à Etre.

Alors, comment vous sentez-vous en ce moment ? Fatigué, Stressé, Déprimé, au bord du Burn-Out... d'ailleurs savez-vous qui vous êtes réellement .... vous avez l'impression d'être à côté de vos pompes ? difficultés à prendre des décisions ? A prendre la parole en public ? ou souffrez-vous de phobies, de peurs irraisonnées, de timidité... peu importe.

Que ce soit l'hypnose ou par le biais de séances de soins afin de libérer ces vieilles mémoires, vous savez... ces casseroles que vous traînez depuis si longtemps derrière vous... vous trouverez forcément la thérapie qui vous convient, dans un accompagnement en toute simplicité et discrétion.



Ah oui, j'oubliais.... pour ceux qui habitent trop loin de Nancy, sachez que j'interviens aussi à distance, les énergies n'ont pas de frontières.

https://www.doctolib.fr/hypnotherapeute/nancy/myriam-guarino







Une citation que j'aime beaucoup :

"Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité ; un Optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté"

Winston Churchill



Mes compétences :

10 ans d'expérience sur le terrain

EXPERT IMMOBILIER

Evaluation

Expertise Immobilière Viager

expertise locaux commerciaux et industriels

Diagnostics accessibilite personnes handicapees po