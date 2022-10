Myriam JOUANARD

Forte de mon expérience et de mes connaissances en communication (interne et externe), en ressources humaines ainsi que de ma curiosité, ma capacité à fédérer et mon sens de l'organisation et de la communication, je souhaite à présent me tourner vers les autres pour devenir actrice du bonheur au travail.



Rigoureuse, autonome et dynamique, j'ai à cœur de participer à l'épanouissement professionnel de tous.



Mes expériences dans le spectacle vivant et dans la vente/l'immobilier m'ont permis de développer des compétences utiles au développement professionnel. Je me ferais alors un plaisir de les partager à mes futurs collègues par le biais d'ateliers.



J'ai eu la chance d'organiser plusieurs évènement dans le cadre de mes différentes expériences professionnelles et personnelles et mettrait ses compétences au service de mon nouvel emploi.