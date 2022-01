Myriam MYRIAM BENENTENDI (BENENTENDI)

Experte des fonctions marketing et communication, jai exercé dans des secteurs variés, en retail, B2B et BC2 au sein de PME et groupes Internationaux.



J'ai construit, structuré et développé ces fonctions et fait croitre les marques sur les marchés cibles en image, notoriété et Chiffre d'Affaires.

Mes capacités managériales, mes expertises et mon aisance à fédérer les énergies tant en interne quen externe sont reconnus.



J'ai la conviction que lengagement, la transparence et la capacité à appréhender les transformations sont les véritables leviers de développement.



Mes valeurs clés:

Engagement, performance et résultats

Co-construction avec les équipes et partenaires

Assertivité, écoute, bienveillance et transparence