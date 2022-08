Myriam NOTARNICOLA (HUOT-SOUDAIN)

J'ai travaillé durant 15 ans à la société CRELIER SA en tant que assistante administrative et commerciale au service achat puis au service clients.

En juin 2010 la société a été liquidée et rachetée par la société WAMAR ENGINEERING à FONTAINE, où j'avais les mêmes fonctions. Malheureusement, en octobre 2014, j'ai été licenciée économique.



J'ai effectué une formation en immersion en anglais durant 1 mois (du 02/03/2015 au 03/04/2015) niveau A2+



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Clipper

Service client

Achats

Archivage