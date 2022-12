Myriam PRINCE

Titulaire d'un DESS en environnement industriel et forte de 9 ans d'expérience, je vous propose mes compétences, parmi lesquelles :

- Etablir des diagnostics environnementaux auprès de différentes structures (entreprises industrielles, exploitations agricoles ou services).

- Proposer, mettre en œuvre et assurer le suivi d’actions correctives/préventives dans le cadre d’un système de management environnemental (norme ISO 14001).

- Concevoir, organiser et animer des actions de formation en environnement.

- Assurer une veille technique, méthodologique et juridique en environnement.

- Réaliser des audits environnement.

- Réaliser des études techniques pour l’élaboration de dossiers réglementaires Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).

- Elaborer et suivre un budget.

- Rechercher des financements.



Mes compétences :

Environnement

Environnement industriel

Installations Classées

Iso 14001

Management

Management environnemental

Norme iso

Norme ISO 14001

Protection de l'environnement