Myriam THOUMIEUX

Bonjour,



Etant actuellement assistante d'éducation au sein d'un établissement scolaire, je recherche un poste pérenne dans ce domaine. Je vous propose de mettre à votre service mes compétences professionnelles et personnelles dans le domaine de l'accueil, de la psychologie et des rapports humains. N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Ciel Compta

Management

Gestion de la relation client

Modalités d'accueil

Conduite d'entretien

Animation d'équipe

Tecniques pédagogiques

Recrutement