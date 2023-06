Myriam VERGNE

Trilingue Français, Anglais , Allemand

Nationalité Franco autrichienne

Née en Suisse

15 années d' experience dans le recrutement , la motivation et le management des équipes commerciales sur l' Europe( hors Royaume Uni),Moyen Orient et Afrique ..

Esprit d' entrepreneur et novateur , mise en place de stratégies commerciales et organisations des ressources pour s' adapter, voire anticiper les besoins /opportunités des marchés, et leadership d' équipes multi-culturelles en étant business " agile " dans un domaine en pleine transformation .

Expertise et prédilection pour le secteur du LUXE