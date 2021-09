Myriam ZRIAA

IMPORT - EXPORT

Je suis chargée d'organiser toutes les importations/ exportations du groupe PRONATURA.

- calcul de coûts de revient selon incoterms

- optimisation et organisation des importations

- mise en place de procédures

- gestion de stock à distance

- relation avec service douanier

- négociation transport national, international



AFFRETEMENT

- gestion et organisation des livraions magasins spécialisés, grossiste, GMS et export

- négociation tarifaire

- SAV,

- mise en place d'un plan de transport PRONATURA GROUPE



ADMINISTRATIF

- Facturation

- validation des factures transports et autres

- validation des chiffres pour le bilan

- responsable de la mise en place du nouveau logiciel informatique : transport



Mes compétences :

Comptabilité

Douane

Export

Import

Import Export

Incoterms

Logistique

Négociation

Organisation

Transitaire

Transport