Na ABDALLAH

Dynamique et motivé, jai acquis au cours de ma formation et de mes différents stages, les qualités découte, dadaptation, desprit déquipe et de compréhension nécessaires à un poste d'Agent daccueil/RH paie, tout en appréhendant des connaissances de base économiques, financières.



Mes compétences :

Accueil téléphonique

Accueillir, orienter et reseigner une clientèle su

Proposer les produits mise en avant par la banque

Organiser l'espace libre-service de la banque*

Trier des documents professionnels

Aider les personnes vulnérables pour leurs démarch

Classement des documents professionnels

Sensibiliser les clients à l'unilisation des autom

Gestion administrative