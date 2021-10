Je suis najib mouquaddim j'ai 22 ans célibataire j'ai eu mon bac en 2012 après , j'ai pris un diplôme en Technico-commercial en vente de véhicules et pièces de rechange à l' ISTA de Khouribga ,cette formation de deux ans m’a permit d'apprendre pas mal de choses concernant tous ce qui est mécanique : connaitre les composantes et les caractéristiques automobile ,résoudre des pannes au niveau de moteur thermique et dans la 2e année j'ai acquis des connaissances concernant la commerce en générale : les techniques de vente ,les calcules commerciaux , la gestion de stock , l'encaissement . au cours de ma formation j'ai passé un stage au sein de groupe OCP "service d'achat" qui m'aider à renforcer ma carrière personnel et valoriser mes compétences par la pratique de mes savoirs consernant le processus de l'achat d'un produit ,et j'ai l'occasion de découvrir et travailler sur des documents commerciaux professionnel.



Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 7

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office 2007

Microsoft Excel