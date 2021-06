Mon parcours dans de grands groupes internationaux mais aussi PME, orientées "résultats" et "service client" m'a permis d'acquérir un réelle expertise dans les domaines suivants (B to B et B to C) :

- Management

- Marketing stratégique et opérationnel,

- Développement produits,

- Communication institutionnelle et produits.

La richesse de mon expérience et mes qualités personnelles d'analyse, de réactivité et mon sens de la communication me permettent d'être rapidement efficiente.





Mes compétences :

Développement produit

Communication

Marketing

Puériculture

International

BtoB

Hygiène

BtoC

Jouet

Management