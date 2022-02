Passionnée par lapprentissage des langues, je dispense des cours de mandarin pour les classes primaires et secondaires à lInstitution Notre Dame des Anges de Saint-Amand-les-Eaux ainsi que pour les classes primaires des écoles Sainte-Marie de Lecelles et Sainte-Famille de Raismes. Cest avec passion que je partage la culture chinoise avec mes élèves et que je leur apprends les bases de ma langue maternelle et de son écriture. Je propose également des demi-journées danimation dans le cadre du Nouvel An chinois.