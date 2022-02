Nabiha BAHSIS

Salut, je suis une ingénieure de communications et de réseaux, je maîtrise parfaitement l'ensemble des réseaux(vlsm, routage statique/dynamique, protocoles IP...) et de télecommunications( GSM,UMTS,LTE). Je suis un passionné, hautement enthousiaste web et logiciel( c#,asp.net, php) . Avoir un fort désir de connaissances et défis. Activement impliqués dans la technologie de pointe. Un apprenant rapide qui ramasse de nouveaux compétences rapidement. Autodidacte,Auto-motivé et polyvalent sont les maîtres mots de mon comportement professionnel.



Mes compétences :

Routage IP

TCP/IP

IP

Sécurité informatique

Développement web

C#

C/c++

Java EE

GSM

LTE

UMTS

WiMAX

Réseaux inteligents

LDAP

Administration réseaux

SNMP

JQuery

Web

Java

UML/OMT

MySQL

Windows Presentation Foundation

Wi-Fi

Personal Home Page

NetBeans

MVC

Java Enterprise Edition

e-Mail

XML

Visual Basic

Scrum Methodology

SQL

Programmable Interrupt Controler (PIC)

OSPF (Open Shortest Path First)

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Linux

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > LAN

Java 2 Enterprise Edition

IGRP

HTML

GPRS

Frame Relay

FTP

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

ECLiPSe

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

C++

C Programming Language

BGP (Border Gateway Protocol)

Adobe Photoshop