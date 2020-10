Nabil ABDELBAKI

Depuis 1999, j'ai pu évoluer dans de nombreuses entreprises de messagerie.

En tant que chef de quai, j’ai pu travailler en étroite collaboration avec les différents services tel que le service camionnage et le service affrètement.

Possédant un excellent relationnel et un certain esprit d'initiative, j'apprécie particulièrement le travail en équipe, et c'est en m'appuyant sur cette personnalité sociable que j'espère mener à bien les missions qui me seront confiées.



Mes compétences :

Logiciels pro : AS400/TRAPLUS/CODIPACK