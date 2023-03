 Elaboration de stratégies managériales

 Contrôle conformité à la réglementation en vigueur

 Optimisation des performances et des coûts

 Négociation des partenariats

 Protection commerciale

 Gestion de prote feuilles clients

 Management des équipes

 Etudes Voiries et Réseaux Divers

 Etudes de documents réglementaires et contractuels

 Etudes des problématiques urbaines



Mes compétences :

Aménagement urbain

Conduite de projet

Management

Optimisation des ressources