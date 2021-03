Nabil FARTAS

-2010 stagaire avec ENGTP hassi messouad pour 2 mois avec KBR comme client,ensuite , j ai passé le teste à hassi R'mell chez toujour méme entreprise nationale de grande travaux petrolie avec la présence du client SAIPEM,j ai travaille dans la préfabrication d' usine gazier de Menzel Ledjmet Est (MLE) de l algérie j ai mémé travaille comme préparateur d avancement du soudage pour quelque mois puis,éxpediteur des spools vers l usine aprés je me suis allez vers (EL MERK) une usine de petrole entre Sonatrach Anadarko et (PETROFAC)comme fabriquent pour ans, apres vers hassi R'mell , et faire un autre domaine c le FIBRE DE VERRE une ligne d'eau vers centrale électrique hybride solaire- gaz de ABENER , a ce jour je suis actuelmement dans le montage et la tuyautrie de l usine module0 et module 1 de sonatrack a hassi r'mell avec gtp et le client petrolinvest sarajevo...,puis depuis avril derniers..j ai pris poste de montage et tuyauterie avec toujour gtp a in salah dans une stations du gaz du (bp-statoil-sonatrack..)le client du projet et petrofac..j ai fais le montage..chaudronier..tuyauterie..etc a ce jour-si.





