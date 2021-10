Nabil LAANAYA

Fort de 12 ans dexpérience dans le domaine de la formation j'offre aujourd'hui dexcellentes prestations de formations professionnelles dans la Bureautique, à noter:



Microsoft Project

Microsoft Office 565

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Powerpoint

Microsoft Outlook

Microsoft Access



Initiation, Perfectionnement et Fonctionnalités avancées



Mes Objectifs professionnels:



Animer avec efficacité des sessions de formation, Engagement ferme sur la satisfaction client.



Concevoir et développer des actions de formation, Adaptation aux besoins clients à travers lécoute et lidentification des attentes pour développer des produits adéquats avec un sens dinnovation et damélioration continue.



Mon savoir faire, mon expérience, mes méthodes pédagogiques et ma capacité dadaptation ont conduit des entreprises et organisations à trouver dans mes services une réponse à leurs besoins et mont fait confiance:



ALSTOM

MAROC TELECOM

ROYAL AIR MAROC

La BOURSE DE CASABLANCA

LAFARGE

BMCE

BMCI

RICHBOND

CGI

MINISTRE De Tourisme

MINISTRE de La pêche maritime

ASEMENT TEMARA

LES PALMERAIE

DAHER SOCATA

ARVAL « Groupe BNP PARIBAS »

GOLDEN TULIP FARAH



Mes compétences :

- Maîtrise du pack Microsoft Office

- Maîtrise des environnements de travail Windows