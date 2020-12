Nabila RAZGUI

Au travers ces 38 ans d'expérience dans le secteur de la restauration, j’ai occupé différents postes pluridisciplinaires tels que manager puis, directrice adjointe et enfin la fonction de direction ; c’est au travers de mon dernier poste de directrice d’établissement, exercé pendant 13 ans, que j’ai pu mettre en exergue, le recrutement, le management et la gestion administrative. J’ai acquis et su démontrer mes atouts en terme d’efficacité, de rentabilité, d’organisation et de satisfaction auprès de ma hiérarchie. Aujourd’hui, je souhaiterais intégrer un nouvel établissement dans lequel je saurais être force de propositions et d'exécution.



Mes compétences :

PLANEXA

Marketing opérationnel

Sécurité alimentaire

HACCP

WHOREA

Microsoft Office

Contrôle de gestion

Direction de centre de profits

Conflict Resolution

Food Safety

Human Resources