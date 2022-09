Nacira HOUAS

Je m'appelle Nacira, j'ai 28 ans.



Je suis assistante virtuelle pour professionnels et particuliers.



Avant d'être à mon compte, j'ai occupé un poste de consultante en recrutement puis d'assistante de direction.



Aujourd'hui, je m'occupe pour mes clients de diverses tâches, telles que :

- le secrétariat quotidien

- la facturation

- la gestion des devis

- la gestion des mails et du service clients

- l'agenda et les déplacements

- l'organisation d'événements

- la gestion du personnel

- les démarches administratives

Et plus encore.



Je vous invite à me contacter si mes services vous intéressent.