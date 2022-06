Nadège BOURGEOIS

J’ai exercé pendant 5 ans en tant qu’éducatrice spécialisée principalement dans le domaine de la protection de l’enfance, mais également dans la réinsertion et auprès de personnes en situation de handicap sensoriel, mental ou souffrant de TED. J’ai par la suite entrepris un Master 2 en management des établissements médico-sociaux qui m’a permis de développer mes compétences, en gestion administrative et financière, en pilotage de projet, en management des équipes et ressources humaines ainsi qu'en réglementations et politiques sociales. Par la suite j'ai travaillé en tant que coordinatrice dans un Centre social. Actuellement de retour d'un séjour à l'étranger de 14 mois (dont 6 mois de volontariat en Australie) je suis à la recherche d'un poste de coordinatrice ou de chargée de mission/projet dans le domaine social ou médico-social.



Mes compétences :

Élaboration et mise en oeuvre de projets individua

Partenariats

Gestion des conflits

Travail en équipe

Suivi socio-éducatif

Animation de réunions

Recrutement

Encadrement

Gestion événementielle

Communication

Réalisation de budget

Pilotage de projet