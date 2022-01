Nadège BOUTOURLINSKY-VINCENT

Après l'événementiel, l'éditique et le marketing opérationnel dans l'informatique et les télécoms, j'ai approché le secteur de la santé dans le cadre d'études en soins infirmiers à l'APHP, puis le service à la personne au sein d'Alenvi, start up engagée dans le modèle de l'entreprise libérée.



Dernièrement j'ai participé à l'essor de l'enseigne "... le drugstore parisien", auprès des équipes Franprix groupe Casino, expérience riche en découvertes du retail et du monde de la beauté et du bien-être.



Aujourd'hui place à la réflexion pour alimenter mon parcours de nouvelles rencontres et aventures professionnelles.



Demain je vous accompagnerais peut-être !?



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Supports de communication

Rédaction de contenus

Assistanat commercial

Gestion de projet

Assistanat de direction