Nadège DE ANDRADE

Je souhaite travailler pour une société basée entre Boulogne sur Mer et Berck sur Mer, sur un poste international, en particulier avec des partenaires parlant Anglais ou Allemand.



I'm looking for an international job, in link with English or German speaking partners, based in Pas de Calais (Boulogne sur Mer - Berck sur Mer area).



Ich suche eine internationale Arbeitstelle. Ich würde gern für eine Firma arbeiten, die in Pas de Calais (Boulogne sur Mer - Berck sur Mer Region) sitzt.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Commercial

Commercial export

Conseil

Deutsch

English

Export

German

Import

Import Export

International

SAP

Verkauf