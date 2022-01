Nadège DELANNOY (NADÈGE DELANNOY)

Je suis motivé, empathique et décidé. Avec un excellent niveau de communication, je suis un atout. Je suis polyvalente, car jaime apprendre toujours plus et aller vers linconnu. Mon affinité pour les nouvelles technologies ma mené où je suis! De bonne humeur et souriante, je favorise lesprit déquipe. Je suis très investi dans mon travail ce qui parfois me fait prendre les choses de manière trop personnelles, je travaille sur moi pour prendre plus de distance avec mon travail.