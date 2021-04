Nader CHAABAN

Expérience de 15 ans dans la gestion administrative et financière, suivi des projets et relations avec les clients. Je mène un travail méticuleux et profond. La difficulté dans le travail ne me gêne pas et je la considère comme un nouveau apprentissage à faire.

Ayant fait une formation d'une année en maintenance informatique, je maîtrise l'outil informatique et le dépannage matériel et logiciel de base. Maîtrise Word et Excel et saisie rapide des données.



Mes compétences :

Maintenance informatique

Initiation à la comptabilité

Bookkeeping

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

Financial Management

Process Improvement

Databases

Microsoft Excel

Microsoft Word