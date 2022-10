Nader NACEUR

J'occupe actuellement le poste d'un technicien de gestion parc informatique au sien de la Société Arabe des Industries Pharmaceutiques en Tunisie, j'ai pour principale fonction les tâches suivants :

-Gestion des inventaires équipements informatiques ainsi que la gestion des

incidents via la solution de Gestion Libre de Parc Informatique GLPI.

-Support TIC de niveau N1 et N2.

-Administration du Système Informatique et Réseaux (Environnement Windows:

Win7, Win10, Win11, Win Server2016)

-Suivi du stock des équipements informatique E/S et planifier les prévisions d'achats.