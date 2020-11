B.Y.B LAW FIRM est une société anonyme d’avocats et l’un des principaux cabinets d'avocats d’affaires en Tunisie.

Son siège est établi à Tunis dans le quartier résidentiel calme et discret de Mutuelle ville.

Fort de ses avocats, juristes et consultants issus des meilleures universités nationales et étrangères, le cabinet se distingue localement par sa taille, sa structure et par son attachement aux standards professionnels internationaux.



L’esprit du cabinet



La vocation du cabinet est d’être à l’écoute des évolutions, de s’adapter rapidement aux changements dictés par les besoins de sa clientèle, le marché ou tout simplement la modernisation du monde économique.

Prestataire juridique, B.Y.B LAW FIRM vise une relation avec ses clients qui est basée sur le dynamisme, le service, la transparence et la préoccupation permanente de l’efficacité et de la sécurité dans le cadre d’un partenariat à long terme.













Le client est guidé par un interlocuteur unique qui reste au contact du dossier même lorsque son traitement nécessite la constitution d’une équipe pluridisciplinaire.



L’équipe



Les membres de l'équipe ont une vaste expérience dans le service juridique, l'assistance à des poursuites et des conseils juridiques.



Avec plus de 30 années d'expérience globale et cumulative de ses associés fondateurs :

Maître Anissa Tabai Bouricha, avocate près la cour de cassation.

Maître Nadhir Ben Yedder, avocat près la cour d’appel.

Maître Ameni Oussayaa Yahyaoui, avocate près la cour d’appel.

La société jouit d'une solide crédibilité à la fois auprès des communautés institutionnelles et commerciales.



En plus de l'équipe de base, nos collaborateurs sontdes personnes ayant une vaste expérience professionnelle, des experts spécialisés dans des domaines précis ainsi que des jeunes juristes, tous dynamiques avec des idées innovatrices.



Disponibles, coordonnés et réactifs, les membres de l’équipe B.Y.B LAW FIRM ont à cœur d’offrir des solutions pragmatiques et innovantes à chacun de leurs clients.



B.Y.B LAW FIRM coopère régulièrement avec des sociétés d'audit, des comptables agréés et experts dans divers domaines ce qui lui permet de fournir une gamme complète et exhaustive de services juridiques.



Domaines de compétences



B.Y.B LAW FIRM intervient sur toutes transactions, opérations ou litiges liés au droit des affaires, incluant le droit commercial, le droit des sociétés, le droit des contrats, le droit des investissements étrangers et changes, le droit bancaire et financier, le droit boursier, le droit international privé, le droit social, le droit de la concurrence, le droit de la propriété intellectuelle …

















L’équipe accompagne l'entreprise depuis sa création et la suit tout au long de son existence dans le cadre d'un suivi juridique courant mais aussi lors d'opérations ponctuelles.



L'équipe dédiée dispose d'une expérience qualifiée en matière de droit des sociétés, financements bancaires et/ou montages financiers.



Parce que vos besoins tendent nécessairement à s’internationaliser et que plus de la moitié de nos clients sont filiales de groupes étrangers, nos équipes sont rompus aux négociations internationales et comprennent des avocats membres d’autres barreaux étrangers.



Nous souhaitons contribuer au savoir-faire juridique de votre entreprise « notre réactivité et notre capacité de négociation sont à vos côtés ».

« Maitriser le savoir-faire spécifique à votre secteur économique permet d’anticiper et de gérer ses mutations », L’anticipation de vos besoins n’est possible que parce que nos avocats connaissent parfaitement votre secteur et vous suivent dans la durée.



B.Y.B LAW FIRM met en œuvre une démarche de compréhension et d’adaptation au profit des ONG locales et internationales, les fondateurs du cabinet tous membres et dirigeants de plusieurs associations et organisations de la société civile, bien introduits auprès des instances administratives et politiques. Par ailleurs on met à la disposition de n



Mes compétences :

Conseil juridique

Droit immobilier

Fusions acquisitions

Contentieux social

Contentieux

Droit des affaires