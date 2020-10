Nadhir CHALLOUF

*Gestion de la trésorerie multidevise et suivi des positions de la trésorerie.

*Connaissance en marchés monétaires internationaux (Money Market) et marchés de change (Forex)

*Capacité à travailler sous pression et à exécuter plusieurs tâches à la fois.

*Réactivité et résistance au stress pour respecter les délais impartis au traitement des transactions.

*Connaissance des techniques d'analyse financière des crédits.

*Un bon sens commercial et un bon sens relationnel avec la clientèle.

*Anticipation des besoins des clients et apport d'une réponse adaptée aux attentes.

*Evaluation des flux financiers.