Nadia AGHAÏ

EXPOSITIONS :



2018



FESTIVAL AAH (du 03 au 04 mars)

organisé par l'association Artscène

Happening en public.

Espace Van Gogh

Place Félix Rey

13200 Arles



2017



TELETHON SANNOIS (dimanche 10 décembre à 14h30)

Ventes aux enchères aux bénéficies du Téléthon

Hôtel des Ventes 2 Rue du Dr Leray 95880 Enghien-les-Bains



FNAC DES TERNES (du 28 août au 10 septembre)

Exposition individuelle

26- 30 avenue des Ternes 75017 Paris



GALLERY 21 (du 05 au 24 juin)

Exposition individuelle

21 rue Dauphine 75006 Paris



MCAU (du 25 février au 03 mars)

Exposition collective : "We Are Many' Art Show"

220 Glendale Boulevard

CA 90026, Los Angeles





2016



GALLERY 21 (du 07 au 10 juin)

Exposition collective au profit des réfugiés du collectif "La Chapelle Debout !"

21 rue Dauphine 75006 Paris



MUSEE DE L'IMMIGRATION - Palais de la Porte Dorée - 293 avenue Daumesnil 75012 Paris

Ventes aux enchères solidaires organisées par le Secours Populaire

Ariane Ascaride marraine & vente dirigée par Maître Pierre Cornette de St-Cyr

Exposition le 2 et 3 juin de 10h à 17h30 - Ventes aux enchères le 4 juin de 10h à 12h30.



ESPACE PHILOMUSES (du 12 avril au 09 mai)

Exposition individuelle

55 quai des Grands Augustins 75006 Paris



ART & ARTISANAT MONTROUGE 2016 (du 12 au 20 mars)

Exposition organisée par l'association "Voyage en Création"

Vernissage vendredi 11 mars 2016 à partir de 18h.

Salle Ginoux du Beffroi - 2, place Emile Cresp 92120 Montrouge



CAFE ZADIG (du 15 janvier au 24 mars)

Exposition individuelle

164 avenue Ledru Rollin 75011 Paris



CLINIQUE DE LA PORTE DE SAINT-CLOUD (de janvier à mars)

Exposition organisée par l'association "Voyage en Création"

30 rue de Paris 92100 Boulogne





2015



GALERIE ART & CIE (du 1er au 17 décembre )

Exposition collective organisée par l'association "Voyage en création".

16 rue Boileau 92120 Montrouge



ECOLE CENTRALE PARIS (du 23 au 27 novembre )

Exposition collective

Grande Voie des Vignes

92295 Châtenay-Malabry Cedex



GALLERY 21 (du 12 octobre au 24 octobre)

Exposition individuelle

21 rue Dauphine 75006 Paris



EGLISE SAINT-GILLES (Le 19 & 20 septembre pour les Journées du Patrimoine)

Exposition avec l'artiste-peintre Sylvie Magnin (Nima)

Place Saint-Gilles 91150 Étampes



LOU PASCALOU (du 1er au 30 septembre)

Exposition individuelle

14 rue des Panoyaux 75020 Paris

(Portes ouvertes de Ménilmontant du 26 au 29 septembre)



59 RIVOLI (de juillet à mi-octobre)

En résidence atelier - ouvert au public

59 rue de Rivoli 75001 Paris



GALERIE VAGABONDE (du 13 au 26 juillet)

Exposition individuelle en partenariat avec le Secours Populaire

2 bis rue de la Pêcherie 41130 Selles sur Cher



BANQUE CREDIT MUTUEL (du 09 juin au 1er juillet)

Exposition collective organisée par l'association "Voyage en création".

44 avenue de la République 92120 Montrouge



GALERIE ART & CIE (du 09 au 11 juin & du 16 au 18 juin)

Exposition collective organisée par l'association "Voyage en création".

16 rue Boileau 92120 Montrouge



ATELIER 18 (du 02 au 20 juin)

Exposition collective "59 RIVOLI sur Garonne"

18 quai de Bacalan 33300 Bordeaux



THEATRE ALAMBIC (du 06 avril au 27 juillet)

Tableaux servant de décor à la pièce de théâtre de Vincent Delboy

"Mémoire d'éléphant (dans un magasin de Porcelaine)"

Mise en scène d'Arnaud Delpoux avec Claire Gérard & Julia Dorval

12 rue Neuve de la Chardonnière 75018 Paris



HÔPITAL GEORGES CLEMENCEAU du 29 mars au 24 avril)

Exposition collective organisée par l'association "Voyage en création".

1 rue Geroges Clémenceau 91750 Champcueil



MJC LES HAUTS DE BELLEVILLE (du 14 au 16 mars)

Exposition collective sur le thème "des journées de la Femme".

43-45 rue Borrégo 75020 Paris



HÔPITAL DU VAL DE GRACE (du 02 au 13 mars)

Exposition collective organisée par l'association "Voyage en création".

74 boulevard de Port-Royal 75005 Paris



59 RIVOLI (jusqu'à mai inclus)

En résidence atelier - ouvert au public

59 rue de Rivoli 75001 Paris





2014



59 RIVOLI (à partir de décembre)

En résidence atelier - ouvert au public

59 rue de Rivoli 75001 Paris



BATACLAN CAFE (du 15 octobre au 15 novembre)

Exposition individuelle en partenariat avec le Secours Populaire

50 boulevard Voltaire 75011 Paris



MPAA / BROUSSAIS (du 11 au 26 octobre)

Exposition collective.

100 rue Didot 75014 Paris



GALERIE LE CERISIER (12 juillet)

Exposition éphémère et collective

organisée par Baudelaire Académie.

42 quai des Célestins 75004 Paris



GALERIE L'OEIL DU HUIT (du 17 juin au 12 juillet)

Exposition collective sur le thème "Mouvementé"

8 rue Milton 75009 Paris



GALERIE ART & MISS (du 04 au 24 juin)

Exposition collective sur le thème de l'Art abstrait

14 rue Sainte-Anastase 75003 Paris



GALERIE OBROSE (du 03 au 07 avril)

"Soul Trip" - Exposition individuelle

11 rue Saint-Bernard 75011 Paris.