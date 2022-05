Nadia Amal LARFAOUI (CHERIEF)

J'ai le plaisir d'accompagner mes clients dans le choix et la mise en oeuvre de solutions de Commerce et de support Conversationnelles (IA, Voix, Service Client, messaging et multi-canalité) et qui s'articulent autours des ces trois axes :

1- Augmenter le chiffre d'affaires par le taux de transformation

2- Baisser les couts de contacts par la digitalisation et le gain de productivité

3- Gagner la confiance des usagers par l'amélioration de la relation client



Mon credo:

La réussite de notre client est notre réussite.



Ma philosophie repose sur un pilier très important: mon engagement à proposer des solutions qui se doivent d'être différentes de chaque problématique, chaque enjeu, chaque impact pour vous et vos équipes.



Je sais que vous n'attendez pas mon appel, mais moi j'aurais le plaisir de vous recevoir, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à me contacter, c'est mieux ;o)



Area manager Conversationnelle IA Cloud

0673848458

amel.larfaoui@cm.com