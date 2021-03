Assistante RH, forte d'une expérience dans le recrutement, la gestion de la paye, l'administration du personnel. Bonnes connaissances des lois du travail, veille juridique et sociale. Polyvalente, possédant une expérience en techniques de recrutement et gestion d'une équipe. Maîtrise en analyse de questionnaires et profils. Experte en établissement de tableaux de bord.