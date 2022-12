Nadia EL JAZOULI

Etant médecin neurologue, énergéticienne et Praticienne bien être , j'ai développé le nouveau concept de BRAIN RACONNECTION THERAPY (B.R.T) qui va privilégier le retour à une santé psychologique positive et le développement de votre intelligence émotionnelle, apportant une harmonisation énergétique globale de vos 4 corps: Physique, Emotionnel, Mental et Spirituel , ce qui produira une adéquation ETRE - FAIRE - AVOIR satisfaisante dans tous les domaines de votre vie.

Formée à des techniques de thérapies brèves et soins énergétiques, comme la psychogénéalogie, la mémoire cellulaire, l'EFT, Acces Bars , Pranic healing et l'analyse transactionnelle... je suis là pour vous soutenir dans la voie de votre mieux être et que vous retrouviez un équilibre de bien-être qu'il soit corporel, émotionnel ou psychologique.



La BRAIN RECONNECTION THERAPY (B.R.T) est un outil innovant et efficace pour favoriser bien-être, détente et efficacité au travail. Etre en équilibre, détendu et ouvert à la communication avec ses collègues est profitable à tous et à chacun au sein d’une entreprise.

Elle permet d’agir sur les conséquences dues au stress, aux difficultés rencontrées pour trouver sa juste place dans son univers de travail et au sein d’une équipe de travail. Les personnes gagnent en bien-être, légèreté, elles trouvent un meilleur équilibre qui redynamise et améliore leur potentiel de créativité, de compréhension et favorise un état d’esprit positif pour le travail en équipe.



De nombreux bénéfices sont apportés à l’entreprise et pour chaque individu :

◊ C’est une reconnaissance de l’employé en tant qu’individu,

◊ l’ambiance au travail peut nettement s’améliorer du fait que le stress est géré,

◊ la communication se trouve facilitée et par conséquent la qualité de vie au travail s’instaure,

◊ les relations au travail sont facilitées et créent des liens,

◊ la coopération et la convivialité trouve une place plus équilibrée,

◊ l’image de l’entreprise est valorisée.



Je propose des soins « Energies en équilibre » à programmer sur une 1/2 journée ou journée entière selon les besoins, renouvelable selon un calendrier pré-défini.

Un lieu au calme est nécessaire dans les locaux de l’entreprise.

Les rendez-vous sont individuels et ont une durée d’environ 30 minutes.

Déroulement du soin en cabinet:

Un échange convivial est partagé pour présenter le soin énergétique Prémium ou répondre à des questions. Un accompagnement peut aussi faire partie de la séance si besoin.

La personne reste habillée, déchaussée, puis s’allonge (ou peut rester assise si la position allongée ne lui est pas confortable). Je propose à la personne de fermer ses yeux pour profiter pleinement du soin en se déconnectant du monde extérieur.

L’énergie se transmet par les mains. Le soin se pratique dans les différents champs énergétiques de la personne allongée. Le praticien n’utilise pas sa propre énergie, il sert de canal à l’énergie universelle (pas d’échange possible des énergies respectives du thérapeute et de la personne en soin).

Le soin se déroule en plusieurs phases: une phase de nettoyage énergétique (énergies usagées, ancrages émotionnels..) puis une phase d’apport d’énergies nouvelles et enfin un rééquilibrage de ces énergies dans le corps physique. Après ce soin, la personne se relève tranquillement, à son rythme, et un échange réciproque se fait sur la séance.

Vous êtes assuré du respect de la confidentialité des échanges partagés et de la non-divulgation des informations reçues; du respect de chaque personne dans son vécu, sans aucun jugement de valeur.

Pour aller plus loin, la personne pourra poursuivre cette thérapie en cabinet si elle le souhaite.



Je mets à votre service toutes mes qualités de soin, d'écoute et d'empathie dans la bienveillance.



Mes compétences :

Pranic healing

Brain Reconnection Therapy

Mémoire Cellulaire

Psychogénéalogie

Bars D’Access Consciousness®

Accompagnement Thérapeutique

EFT

Coaching

Team building