Nadia GOUGACHE (NADIA GOUGACHE)

Je suis auteure artiste d un premier livre qui s intitule une histoire de la mafia Grenobloise il est au édition le LIVRE ET LA PLUME. J aime beaucoup écrire et j ai ecrit durant la periode du confinement un sujet qui a été diffusé sur la chaîne TV France 2 dans complètement d enquête "le coronavirus dans le milieu de.".

J ai aussi écrit depuis la date de sortie mon premier livre 16 janvier 2021 d autres sujets diffusé sur le groupe France TV et les réseaux sociaux des chaines respectives.



J aime à ma passion qui n a pas de limites.

Nadia Gougache.