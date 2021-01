Nadia MILLE

"Nous avons tous la capacité de nous construire un patrimoine, sécuriser notre avenir et protéger nos proches."



Consultante patrimoniale et en investissements financiers, je conseille les particuliers de tous âges et de toutes catégories socio-professionnelles dans la constitution, la valorisation, la transmission de leur patrimoine (financier et immobilier) et les accompagne dans leurs projets davenir.



Ma promesse : Vous aider à construire le futur dont vous rêvez et vous donner les moyens pour y parvenir.



Mon objectif : Vous armer pour atteindre (et même dépasser) vos objectifs. Obtenir des résultats concrets et pérennes. Votre satisfaction.



Mon expertise : Analyser les situations, identifier les axes de progrès, avoir une approche globale, construire des solutions sur mesure, travailler en architecture ouverte, conduire les projets jusquau succès, accompagner dans le temps.



Qui suis-je ? Franco-Danoise, diplômée de lécole des Mines de Nancy, un 3ème cycle en executive education à HEC Paris et certifiée Consultante Patrimoniale, jai choisi de travailler directement avec mes clients pour les aider à se créer de la valeur et à atteindre leurs objectifs.



Mes clients disent de moi :

« Elle met à laise, inspire confiance, toujours souriante et avenante ».

« Pédagogue et réceptive, elle explique avec des mots/schémas simples, des concepts compliqués ».

« Elle a la capacité à détecter les problèmes et à identifier les solutions à mettre en place ».

« Elle maide à agir sur des sujets qui me concernent directement et qui ont un impact sur mon avenir ».

« Elle me fait gagner de largent et du temps ».

« Grâce à son écoute, son expertise et les moyens dont elle dispose, elle rend les projets futurs réalisables ».