Bonjour et Bienvenue sur mon profil.



Après avoir vécu quelques années en Pologne, je suis de retour en France.



Résumé :

*Concernant les langues :

Je suis Trilingue : Francais, Polonais et Anglais. Egalement, j'ai un niveau intermédiaire en Espagnol.



*Concernant ma formation :

Je suis diplômée en Master 2 dans le domaine du Management et Marketing International (2011).



*Concernant mes expériences professionnelles :

- pendant près de 2 ans, j'ai travaillé dans une imprimerie en Pologne en tant que Technico-Commerciale.

- pendant 3 ans, j'ai travaillé en tant quExport Manager en Pologne dans la vente d'accessoires GSM.

- plusieurs mois en tant que New Business Manager en Pologne dans l'agencement de magasins.

- plusieurs mois en tant que Responsable Marketing dans les cosmétiques - Paris

- plus d'un an et demi ans dans les cosmétique en tant que Project Manager, développement et gestion de la PLV (Présentoirs divers et divers matériaux : métal, carton..) et au départ, en tant qu'Assistante Achats dans les cosmétiques pendant plusieurs mois - en Région Parisienne

- Autres expériences...



N'hésitez pas à me contacter pour d'avantages d'informations.



Mes compétences :

Gestion de projet

Marketing / WebMarketing

Polonais

Impression

Accessoires GSM

Achats

PLV

Présentoir